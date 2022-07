160 Absolventen schaffen an der Gersthofer Mittelschule den Abschluss

Sie mussten zwei Jahre lang mit Corona-Bedingungen klarkommen. Dennoch haben 160 Schüler den Abschluss an der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule geschafft.

Nach zwei Jahren konnten die Abschlussschülerinnen und -schüler der 9. und 10. Klassen der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen endlich wieder gemeinsam feiern. Insgesamt wurden bei einer großen Feier nun 160 Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Welche positiven Nachrichten es dabei noch gab.

Bei herrlichem Wetter bot der Platz vor der Turnhalle der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule im Freien einen wunderschönen Rahmen. Und so waren neben den Schülerinnen und Schülern auch viele Eltern zur Abschlussfeier gekommen.

Abschlussprüfung überrascht manche Schüler

Erst einmal September, dann viel Zeit bis Weihnachten, nach Ostern noch ein langer Sommer. Doch plötzlich, schneller als gedacht: "Was, sind jetzt schon Abschlussprüfungen?". "Für manch einen kamen diese dann wohl sehr überraschend", sagte Schulleiterin Sigrid Puschner. Zunächst auch unerwartet stellten sich dann die Ergebnisse dar, für viele hieß es zum Bestehen "ab zur Nachprüfung!" Doch dann, so Puschner, "wie durch einen Weckruf, legten die Schülerinnen und Schüler einen Zahn zu."

Am Ende konnte sich die Bestehensquote zum qualifizierenden Mittelschulabschluss mit 66 Prozent durchaus sehen lassen. Als Klassenbeste erhielten Zoja Rushiti (2,3), Pius Schretzmair (2,8), Katarine Orbovic (1,8), Aaron Zehnter (2,1), Yassin Menasra (2,7) und Lucy Schmidbauer (1,67) Auszeichnungen.

Ebenfalls Anlass stolz zu sein, boten Albesa Hajdaraj (1,33) und Andreas Skuban (1,22), die die Prüfung zum mittleren Schulabschluss (MSA) als Beste, auch im Landkreis ablegten. Von den 68 Prüflingen zum MSA hielten an diesem Abend 66 Jugendliche ihr Zeugnis in den Händen. Nun, so die Schulleiterin, gehen die Jugendlichen unterschiedlicher Wege. Neben der Ausbildung und den Besuch weiterführender Schulen biete nun auch das Freiwillige Soziale Jahr eine weitere Perspektive für die Zukunft.

Gersthofen hat Schulhaus für Jahrzehnte

Laut Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle, habe sich der Neubau der Schule und die Gestaltung des Pausenhofs gelohnt. "Dies ist ein Schulhaus für Jahrzehnte." Den 160 Abschlussschülerinnen und -schülern bestätigte er, das Abschlusszeugnis sei schließlich nicht nur ein Stück Papier, es sei ein wichtiges Dokument im Lauf des Lebens.

Der Dank der beiden Redner galt allen Beteiligten der "Schulfamilie": den Lehrkräften, der Schulsozialarbeit, den Eltern, dem Elternbeirat, dem Förderverein und auch dem FCA, dem die Anna-Pröll-Mittelschule den Titel "Eliteschule des Sports" zu verdanken hat. Aaron Zehnter konnte so neben dem schulischen Erfolg auch einen Profivertrag beim Fußballverein erkämpfen.

Für ihr soziales Engagement innerhalb und außerhalb der Schule, beispielsweise als aktive Schulsanitäter oder der Teilnahme an Nachhaltigkeitsprojekten, verdienten sich Elif Yilmaz, Paul Heinrich, Lucy Schmidbauer und David Kergat einen Sachpreis. Feierlich abgerundet wurde der Abend durch Musikstücke der Schulband um Lehrer Christoph Zwiener. (AZ)