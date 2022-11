17-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall in Gersthofen

Ein Jugendlicher klemmt seine Hand zwischen einer Baggerschaufel und einem Betonring ein. Der Arbeiter wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 17-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Gersthofen verletzt. Laut Polizei klemmte der junge Mann seine Hand zwischen einer Baggerschaufel und einem Betonring ein. Der Unfall ereignete sich demnach am Montag gegen 14.45 Uhr auf einer Baustelle in der Friedrich-Ebert-Straße. Zuvor soll ein Arbeitskollege des jungen Mannes den Bagger über einen Betonschacht geschwenkt haben. In diesem Moment kippte der Bagger offenbar leicht nach vorne, wodurch es zum Unfall kam. Der 17-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Handbruch ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht. (kinp)