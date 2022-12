Gersthofen

19-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 19-Jähriger am Donnerstag in Gersthofen.

Ein 19-Jähriger kommt von der A8 und will in die Ortsverbindungsstraße in Richtung Neusäß einbiegen. Dabei übersieht er eine 57-jährige Autofahrerin.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 19-Jähriger am Donnerstag in Gersthofen. Der junge Mann fuhr gegen 11.50 Uhr an der Anschlussstelle von der A8 ab und wollte in die Ortsverbindungsstraße in Richtung Neusäß einbiegen. Dabei nahm er laut Polizei einer 57-jährigen Frau, die von links kam, die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (thia)

