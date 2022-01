19-Jähriger verliert in Gersthofen beim Driften die Kontrolle

Ein junger Mann will in Gersthofen den Heckantrieb seines Autos nutzen, um zu driften. Er verliert die Kontrolle. Der Wagen muss von einem Kran geborgen werden.

Am Samstag kam einem 19-Jährigen der Gedanke, er könnte auf der gesperrten Straße Am Lechwehr den Heckantrieb seines BMWs testen. Auf der schneeglatten Fahrbahn wollte er laut Polizei das Driften ausprobieren, also seinen Wagen zum Übersteuern bringen, während er die Kontrolle und ein hohes Tempo behält.

Falsch gedriftet: 3000 Euro Schaden bei Unfall in Gersthofen

Die Kontrolle hat er aber nicht behalten können. Er schlitterte von der Straße, schrammte mit dem Unterboden über einen Baumstumpf und prallte gegen einen Baum. Das Auto musste mit einem Kranfahrzeug geborgen werden. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. (mjk)

Lesen Sie dazu auch