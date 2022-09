19-Jähriger verliert in Gersthofen die Kontrolle über sein Auto

Ein 19-Jähriger gerät mit seinem Auto in Gersthofen auf die Gegenfahrbahn und kracht gegen zwei geparkte Fahrzeuge.

Die Kontrolle über sein Auto hat ein 19-Jähriger in Gersthofen verloren. Wie die Polizei mitteilt, geriet der junge Mann in der Nacht auf Montag gegen 0.45 Uhr auf die Gegenfahrbahn, als er nach rechts in Thyssenstraße abbiegen wollte. Laut Polizei krachte der Wagen des jungen Mannes gegen zwei geparkte Autos. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt. (kinp)