20.000 Euro aus Gersthofer Spendenlauf gehen an den „Gersthofer Tisch“

Organisiert und durchgeführt wird der Spendenlauf „Gersthofen läuft!“ von vielen lokalen Initiatoren, von der Kolpingsfamilie, den Party-Freunden, den NaturFreunden und dem Deutschen Alpenverein. Die Stadt Gersthofen unterstützt den guten Zweck und freute sich über das große Engagement der Ehrenamtlichen und das tolle Ergebnis. 2025 waren über 230 Läuferinnen und Läufer am Start. Sie haben an einem Tag 6168 Runden auf dem Gelände der NaturFreunde gedreht und so über 19.000 Euro gesammelt. Die Schreinerei Binder aus Gersthofen rundete den Betrag auf glatte 20.000 Euro auf.

Geld für neues Projekt

Wer das Geld bekommt, wird jedes Jahr neu festgelegt. 2025 geht es an die neue Lebensmittelausgabestelle „Gersthofer Tisch“, die Ende Juni ihre Arbeit aufgenommen hat. Das Projekt hat die Kolpingsfamilie, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die katholischen Pfarrei, der Rotary Club, der Verein „Gersthofen ist bunt“ und der Caritasverband für Stadt und Landkreis Augsburg ins Leben gerufen. Die Stadt Gersthofen unterstützt den „Gersthofer Tisch“ finanziell durch die Stiftung Hilfe in Not und mit Know-how durch Stefan Krug, der den Initiatoren beratend zur Seite steht. Auch viele Gersthofer Vereine unterstützen die Lebensmittelausgabestelle, die auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde in der Ludwig-Hermann-Straße 25a zu finden ist.

Dank an alle, die mitgemacht haben

„Unser Spendenlauf hat gezeigt, wie viel Energie in Bewegung steckt“, sagte Heinz Schaaf von der Kolpingsfamilie bei der Scheckübergabe im Rathaus Gersthofen. „Wir sind stolz, mit der Spende einen konkreten Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Menschen vor Ort zu leisten“, so Schaaf. „Ich danke allen Beteiligten herzlich für ihr Engagement“, ergänzte Bürgermeister Michael Wörle. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!