Gersthofen

09:43 Uhr

20-Jährige nimmt in Gersthofen einem Bus die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Gersthofen.

Eine 20-jährige Autofahrerin will am Mittwoch eine Straße in Gersthofen überqueren. Dabei übersieht sie einen Bus und es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Gersthofen. Die junge Frau kam gegen 15.10 Uhr aus der Mendelssohnstraße und wollte die Brucknerstraße überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei einen Bus und nahm diesem die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. (thia)

