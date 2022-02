Gersthofen

20 Jahre nach Vanessas Tod: Ihre beste Freundin erinnert sich

Plus Auch 20 Jahre nach dem grausamen Mord hat Natascha Käßmair die gemeinsame Zeit mit ihrer besten Freundin nicht vergessen. Wie sie und die Familie den Jahrestag verbringen.

Von Oliver Reiser

Den Faschingsdienstag 2002 wird man in Gersthofen nie vergessen. In der Nacht des Rosenmontags wurde die damals zwölfjährige Vanessa Gilg in ihrem Kinderzimmer mit 21 Messerstichen kaltblütig erstochen. Der Mörder trug eine Horrormaske, war als Tod verkleidet. Mehrere Tage lang hatte in der Stadt mit 20.000 Einwohnern jeder jeden verdächtigt, denn die Umstände waren derart mysteriös, dass es keine Erklärung dafür gab. Noch heute ist nicht endgültig geklärt, wie der Mörder ins Haus gekommen ist und woher die Tatwaffe stammt. Diesen Tag vor 20 Jahren wird auch Natascha Käßmair nie vergessen.

