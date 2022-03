Gersthofen

11:30 Uhr

20 Jahre Wonder Docs: Was die Gersthofer Band schon erlebt hat

Plus Die Gersthofer Coverband Wonder Docs feiert 20-jähriges Jubiläum. Zwei Gründungsmitglieder blicken zurück und erzählen, welche Songs immer noch gespielt werden

Von Oliver Reiser

Weil man offiziell als Verein zur Förderung der Rock- und Popkultur firmiert, können sich die Wonder Docs in einen eigenen Probenraum im Keller der Musikschule Gersthofen austoben. Die Wände sind mit Hunderten von Fotografien, Postern und Erinnerungsstücken aus den vergangenen 20 Jahren gepflastert. Darunter auch drei Büstenhalter, die aus den Zuschauerreihen auf die Bühne geworfen wurde. "Mehr sind es in den letzten zwei Jahrzehnten leider nicht geworden", lacht Henning Kahl. Der Keyboarder gehört zusammen mit Schlagzeuger Armin Hoppmann und Techniker Adi Korb zu den Gründungsmitgliedern der Wonder Docs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen