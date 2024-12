2024 gehen mit der Aktion fast 500 Kinderwünsche in Erfüllung

Leuchtende Kinderaugen zur Weihnachtszeit – was gibt es Schöneres. Auch in diesem Jahr startete der Gersthofer Verein Kinderweihnachtswunsch mit seiner Vorsitzenden Tanja Schnepp und deren Mitstreitern wieder die beliebte Weihnachtsaktion. 2010 waren es nur 44 Wünsche gewesen, die für Kinder in sozialen Einrichtungen erfüllt werden sollten, 2024 sind es schon 490 Wünsche. Dank zahlreicher Spender und Unterstützer ist es gelungen, die Wünsche zu erfüllen und die Geschenke noch vor Weihnachten an die Einrichtungen und Kinder zu übergeben. „Auch wenn es sehr viel ehrenamtliche Arbeit für unsere Vereinsmitglieder abverlangt, freuen wir uns alle in jedem Jahr wieder, mit der Weihnachtsaktion so vielen Kindern ihren Wunsch zu erfüllen und ihnen ein Kinderlachen ins Gesicht zu zaubern“, freut sich Vereinsvorsitzende Schnepp.

