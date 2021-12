22-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt: 6000 Euro Schaden

Ein Autofahrer kommt von der Anschlussstelle Neusäß und will weiter nach Hirblingen. Am Kreisverkehr übersieht er eine 22-Jährige und stößt mit ihr zusammen.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 22-jähriger Autofahrer am Dienstag in Gersthofen. Der junge Mann kam von der Anschlussstelle Neusäß und wollte in Richtung Hirblingen fahren.

Als er in den Kreisverkehr an der Staatsstraße 2036 einfahren wollte, übersah er laut Polizei das Auto einer 22-jährigen Frau und nahm ihr die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. (thia)