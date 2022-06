26-Jähriger schneidet sich in Gersthofen in den Oberschenkel

Mit einem WInkelschleifer schneidet sich ein junger Mann in Gersthofen in den Oberschenkel. Er muss ins Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet die Polizei.

Ein 26-Jähriger habe sich mit einem Winkelschleifer n den Oberschenkel geschnitten, berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 9 Uhr in einer Halle in Gersthofen. Der junge Mann habe in etwa drei Metern Höhe Flexarbeiten an einem Stahlträger durchführen wollen, berichtet die Polizei. Er geriet mit dem laufenden Arbeitsgerät zu nah an seinen rechten Oberschenkel, wodurch er sich schnitt. Mit einer ca. 5 mm tiefen Schnittwunde musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. (kinp)