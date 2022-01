29-Jährige kracht in Gersthofen dem Vordermann ins Heck

Eine Autofahrerin bemerkt in Gersthofen nicht, dass ein 67-Jähriger im Wagen vor ihr abbremst. Bei dem Auffahrunfall entsteht hoher Sachschaden.

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit kommt eine 29-jährige Autofahrerin teuer zu stehen. Die Frau hatte am Donnerstag in Gersthofen nicht bemerkt, dass ihr Vordermann abbremst.

Ein 67-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr die Augsburger Straße in südliche Richtung. Weil er nach rechts in eine Stichstraße einbiegen wollte, bremste er vor der Einfahrt ab. Die dahinter fahrende 29-Jährige übersah das Bremsmanöver und krachte in das Heck. Der Gesamtschaden beträgt rund 7000 Euro. (thia)