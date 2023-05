31.000 Einwohner im Jahr 2030: Wo in Gersthofen neues Wohnen möglich wäre

Plus Wo könnte Gersthofen bis zum Jahr 2030 wachsen? Die Stadtplaner hatten die Ausbaupotenziale untersucht. Das Ergebnis überraschte manche Planungsausschussmitglieder.

Gersthofen soll bis zum Jahr 2030 auf höchsten 27.000 Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Auf diese Grenze hatten sich die Gersthofer Stadträte im Jahr 2018 geeinigt. Bei damals 22.600 Einwohnern wäre also noch "Luft" für 5000 weitere Menschen in Wohngebieten gewesen. Nun hatte die Verwaltung das Stadtgebiet auf seine Potenziale für künftige Wohngebiete untersucht. Dabei kamen die Stadtplaner auf ein überraschendes Ergebnis.

Heute hat Gersthofen rund 24.000 Einwohnerinnen und Einwohner. An insgesamt 14 Stellen können künftig neue Wohnungen entstehen. Hinzu kommen Nachverdichtungen in bereits bebauten Bereichen der Stadt. Zählt man alle zusammen, könnte die Stadt bis 2030 weitere 7460 Einwohner hinzugewinnen – vorausgesetzt alle Potenziale werden bis dahin ausgenützt und realisiert, sagte Sarah El Gendi-Gerhing von der Stadtverwaltung.