32-Jähriger quetscht sich in Gersthofen seine Hand ein

Die Polizei berichtet von einem Arbeitsunfall in Gersthofen. Ein 32-Jähriger musste mit Verletzungen an seiner Hand ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 32-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Gersthofen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, quetschte er sich auf dem Gelände einer Firma im Gersthofer Gewerbegebiet seine Hand ein. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 23.45 Uhr. Als der 32-jährige Arbeiter eine Störung an einer Maschine beheben wollte, setzte sie sich wieder in Bewegung und quetschte ihm die rechte Hand ein, heißt es im Polizeibericht. (kinp)