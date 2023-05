32-Jähriger wird mit 0,54 Promille von der Polizei in Gersthofen erwischt

Gegen 2 Uhr morgens kontrolliert die Polizei am Samstag einen Autofahrer in Gersthofen. Der Alkotest ergab 0,54 Promille.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stieß eine Polizeistreife gegen 2 Uhr in der Bauernstraße in Gersthofen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf einen betrunkenen Autofahrer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,54 Promille. Die Fahrt des 32-jährigen Mannes aus Stadtbergen war damit zu Ende. Ihn erwartet eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Regelbußgeldsatz von 500 Euro, zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot. (dav)