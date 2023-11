34-Jähriger wird nach Unfall in Gersthofen ins Krankenhaus gebracht

Nach einem Unfall in Gershofen ist ein Autofahrer leicht verletzt. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus kam es laut Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Berliner Straße in Gersthofen. Von dort wollte ein 34-Jähriger mit seinem Auto nach rechts abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen Lienienbus, der Vorfahrt hatte. Der Bus erasste das Auto, das einige Meter mitgeschleift wurde, berichtet die Polizei. Dadurch wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt schätzt die Polizeich den Sachschaden auf rund 13.000 Euro. (kinp)