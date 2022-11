35.000 Euro Schaden nach Unfall in Gersthofen

Ein Autofahrer missachtet in Gersthofen die Vorfahrt eines Lkw-Fahrers und es kommt zum Unfall. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.

35.000 Euro - so hoch schätzt die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall in Gersthofen. Der ereignete sich am Donnerstag im Gersthofer Hery-Park. Ein 32-jähriger Autofahrer soll die Vorfahrt eines Lastwagenfahrers missachtet haben, weshalb die beiden Fahrzeuge zusammenkrachten. (kinp)