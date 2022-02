35-Jährige achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Eine 35-Jährige will von der Brahmsstraße in die Feldstraße fahren. Dabei übersieht sie einen 47-Jährigen und nimmt ihm die Vorfahrt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 35-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen. Die Frau wollte gegen 8 Uhr von der Brahmsstraße aus in die Feldstraße fahren.

Vorfahrt missachtet: 7500 Euro Schaden in Gersthofen

Dabei nahm sie laut Polizei einem 47-Jährigen, der sich auf der Feldstraße von rechts der Kreuzung genähert hatte, die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. (thia)