Wagen durchbricht Leitplanke auf der B2

Ein Autofahrer fährt mit nicht angepasster Geschwindigkeit von der B2 und durchbricht eine Leitplanke. Erst in einer Böschung bleibt der Wagen stehen.

In einer Böschung ist ein Autofahrer am Mittwoch bei Gersthofen gelandet. Der 41-Jährige sei laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit an der Anschlussstelle Gersthofen-Nord von der B2 gekommen.

Der Fahrer kam zunächst von der Straße ab, durchbrach eine Leitplanke und beschädigte ein Verkehrsschild. Erst in der Böschung blieb der Wagen stehen. Bei der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der 41-Jährige unter Medikamenteneinfluss stand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden. (thia)