44-Jährige achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Beim Einbiegen in die Berliner Straße in Gersthofen nimmt eine Autofahrerin einem 42-Jährigen die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht aufgepasst hat eine 44-jährige Autofahrerin am Montag in Gersthofen. Die Frau wollte von der Leipziger Straße nach rechts in die Berliner Straße einbiegen.

Dabei missachtete sie laut Polizei allerdings die Vorfahrt eines 42-jährigen Mannes, der die Einmündung in westlicher Richtung überquerte. Beim Zusammenprall beider Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. (thia)