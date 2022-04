47-Jährige kracht in Gersthofen einem stehenden Auto ins Heck

Bei einem Auffahrunfall in Gersthofen werden zwei Personen leicht verletzt und insgesamt drei Autos beschädigt.

Drei beschädigte Autos und zwei Leichtverletzte hat es bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Gersthofen gegeben. Eine 47-Jährige hat laut Polizei übersehen, dass der Wagen vor ihr anhält.

Unfall in Gersthofen: zwei Verletzte

Die Frau wollte gegen 13.10 Uhr von der Bahnhofstraße nach links in die Auffahrschleife der B2 in Richtung Augsburg fahren. Noch auf der Linksabbiegespur übersah sie jedoch das stehende Fahrzeug einer 62-jährigen Frau und fuhr ihr ins Heck. Der Aufprall war so heftig, dass die Vorderfrau auf das vor ihr stehende Auto eines 57-Jährigen geschoben wurde. Die 62-Jährige und ihre 38-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht und kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beträgt rund 4000 Euro. (thia)