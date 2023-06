48-Jähriger nimmt einer 57-Jährigen in Gersthofen die Vorfahrt

Auf der Römerstraße in Gersthofen achtet ein Autofahrer nicht auf "rechts vor links". Beim Zusammenstoß entsteht ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro.

Einer 57-jährigen Autofahrerin ist am Montag in Gersthofen die Vorfahrt genommen worden. Die Frau wollte gegen 21.40 Uhr von der Straße Am Hang nach links in die Römerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-Jähriger auf der Römerstraße in nördliche Richtung, ignorierte "rechts vor links" und fuhr einfach weiter. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (thia)