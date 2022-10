49-Jähriger verliert Gleichgewicht und fällt von Baugerüst

Ein 49-Jähriger fällt in Gersthofen während der Arbeit von einem Baugerüst. Wegen des Unfalls musste der Notarzt anrücken.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montag in Gersthofen. Ein 49-Jähriger wechselte der Polizei zufolge gegen 14.50 Uhr von einem Teil eines Baugerüsts in der Annastraße auf das andere. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Er fiel etwa 2,5 Meter nach unten.

Für den Arbeiter ging es ins Krankenhaus

Dabei verletzte sich der Mann am rechten Arm und zog sich eine Fraktur zu. Der anrückende Notarzt versorgte den Arbeiter direkt und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (mom)