50-Jährige kracht in Gersthofen schlafend in ein geparktes Auto

Eine 50-jährige Autofahrerin schläft in Gersthofen während der Fahrt ein und kommt nach rechts von der Straße ab. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Während der Fahrt ist eine 50-jährige Autofahrerin in Gersthofen eingeschlafen und in ein geparktes Auto gekracht. Die Frau war am Donnerstag gegen 3.50 Uhr in der Ludwig-Hermann-Straße unterwegs und steuerte im Bereich der 40er-Hausnummern plötzlich nach rechts.

Der Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug war so heftig, dass ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand. Laut Polizei gab sie gegenüber den Ersthelfern an, eingeschlafen zu sein. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. (thia)