57-Jährige achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Eine Autofahrerin fährt von der B2 an der Anschlussstelle Gersthofen-Nord ab und biegt in den Kreisverkehr ein. Dort nimmt sie einem 35-Jährigen die Vorfahrt.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 57-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen. Die Frau kam gegen 19.30 Uhr auf der B2 aus Richtung Augsburg und fuhr an der Anschlussstelle Gersthofen-Nord ab.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie laut Polizei das Auto eines 35-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand ein Gesamtschaden von rund 3000 Euro. (thia)