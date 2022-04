57-jähriger Autofahrer kracht auf der B2 in die Leitplanke

Ein 57-Jähriger fährt auf der B2 von Meitingen in Richtung Augsburg. Auf Höhe von Stettenhofen kommt er plötzlich von der Fahrbahn ab.

Auf der B2 ist ein 57-jähriger Autofahrer am Dienstag plötzlich von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Der Mann war gegen 7.10 Uhr von Meitingen in Richtung Augsburg gefahren.

Auf Höhe der Ausfahrt Stettenhofen kam er laut Polizei aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision wurde er leicht verletzt und musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro. (thia)