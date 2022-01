59-Jähriger missachtet in Gersthofen „rechts vor links“

Beim Einbiegen in die Theresienstraße achtet ein Autofahrer nicht auf die Vorfahrt und kollidiert mit einer 40-jährigen Frau.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 59-jähriger Autofahrer am Montag in Gersthofen. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr auf der Brahmsstraße und wollte in die Theresienstraße einbiegen.

Zusammenstoß in Gersthofen: 4000 Euro Schaden

Dabei nahm er laut Polizei einer von rechts auf der Feldstraße kommenden 40-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (thia)