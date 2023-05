Mann präpariert Holzscheit mit scharfer Munition – jetzt steht er vor Gericht

Ein 60-Jähriger soll in Gersthofen versucht haben, bei seinem Nachbarn mit einem manipulierten Holzscheit eine Explosion herbeizuführen. Nun steht er vor Gericht.

Einen mit scharfer Munition präpariertes Holzscheit hat ein 60-Jähriger in Gersthofen seinem Nachbarn in die Schubkarre gelegt. Der Mann wollte offenbar, dass dieser beim Anfeuern seines Ofen explodiert und schweren Schaden anrichtet. Wegen vorsätzlichen und unerlaubten Besitzes von Munition sowie der versuchten Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung muss sich der Mann daher zur Stunde vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

Der 60-Jährige soll laut Anklage im November 2021 auf einem von ihm gepachteten Grundstück in Gersthofen in einen etwa 18,5 Zentimeter langen und sieben Zentimeter dicken Holzscheit einen zylinderförmigen Hohlraum gebohrt haben. Dort versteckte der Mann dann laut Anklage 13 Kleinkaliberpatronen und zwei Neun-Millimeter-Manöverpatronen. Anschließend verschloss er den Hohlraum mit einem verleimten Holzstopfen so raffiniert, dass die Manipulation des Holzscheites bei einer nicht genaueren Betrachtung von außen nicht erkennbar war.

Prozess in Augsburg: Angeklagter wollte wohl schwere Explosion

Der Angeklagte legte schließlich das manipulierte Scheit in den Schubkarren seines Nachbarn. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, der Angeklagte beabsichtigte, dass die Manipulation nicht erkannt und das Holzstück verfeuert wird, um eine Explosion auszulösen. Dabei soll der 60-Jährige billigend in Kauf genommen haben, dass sich sein Opfer bei der Explosion durch die Druckwelle und umherfliegende Holzteile und Patronenhülsen nicht unerheblich verletzen würde. Auch ein nicht unbedeutender Sachschaden am Ofen sowie an der Hütte des Nachbarn war vermutlich beabsichtigt. Allerdings erkannte der Mann die Manipulation rechtzeitig, bevor er das Holzscheit ins Feuer warf.

Die Verhandlung im Saal 142 des Justizzentrums Augsburg an der Gögginger Straße hat um 9 Uhr begonnen und stößt auf großes Interesse der Medien. Ein Urteil wird heute im Laufe des Tages erwartet. (thia)