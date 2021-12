70-jährige übersieht Autofahrer in Gersthofen

Als eine 70-Jährige mit ihrem Auto in Gersthofen abbiegen will, übersieht sie das Auto eines 54-Jährigen. Es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall mit Sachschaden ist es am Montag gegen 16.30 Uhr in Gersthofen gekommen. Laut Polizei wollte eine 70-Jährige mit ihrem Auto an der Einfahrt Hery-Park nach links in den Zubringer zum Parkplatz am Bahnhof abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei das Fahrzeug eines 54-jährigen, der vom Hery-Park in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge hätten sich touchiert, wodurch Schaden von etwa 5000 Euro entstand, berichtet die Polizei. (kinp)