72-jährige Radfahrerin wird in Gersthofen von Auto erfasst

Ein 83-Jähriger übersieht beim Abbiegen mit ihrem Auto eine 72 Jahre alte Radfahrerin. Sie wird beim Unfall leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Eine 72-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Demnach wollte ein 83-Jähriger am Montag gegen 10.45 Uhr von der Bahnhofstraße in Gersthofen nach rechts in Flotowstraße abbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin offenbar und es kam zum Unfall. Beim Zusammenstoß wurde die 72-Jährige leicht an der rechten Körperseite verletzt, heißt es im Bericht der Polizei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 150 Euro. (kinp)