76-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Ein 76-Jähriger nimmt am Donnerstag in Gersthofen einer 38-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Nicht aufgepasst hat ein 76-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen. Der Senior kam gegen 11.15 Uhr aus der Robert-Koch-Straße und wollte in die Rotkreuzstraße einbiegen.

Dabei missachtete er laut Polizei die Regel „rechts vor links“ und stieß mit dem Wagen einer 38-jährigen Autofahrerin zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund. 7000 Euro. (thia)