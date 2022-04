76 Jahre im TSV Gersthofen: Martin Lochbrunner feierte 90. Geburtstag

Plus 76 Jahre ist Martin Lochbrunner Mitglied im TSV Gersthofen. Nun feiert er seinen 90. Geburtstag. Wofür er sich jahrzehntelang engagiert hat.

Runder Geburtstag für ein Ehrenmitglied des TSV Gersthofen, des größten Sportvereins im Landkreis Augsburg: Martin Lochbrunner wurde 90 Jahre alt. In der langen Zeit, die er dem Verein angehörte, füllte er viele Ämter aus und erwarb sich große Verdienste. Das ist aber nicht alles.