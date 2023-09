80-Jährige nach Unfall mit Fahrrad schwer verletzt

Eine 80-Jährige missachtet laut Polizei die Vorfahrt und stürzt in Gersthofen von ihrem E-Bike. Die Frau wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine 80-Jährige ist nach einem Unfall in Gersthofen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Radweg an der Berliner Straße in Gersthofen unterwegs. Dort soll sie laut Polizei die Vorfahrt eines Autos missachtet haben. Die Radfahrerin stieß seitlich gegen das Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt, berichten die Beamten. Die 80-Jährige ist mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Den Sachschaden an Fahrrad und Auto schätzt die Polizei auf etwa 3750 Euro. (kinp)