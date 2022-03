83-Jährige baut in Gersthofen einen Unfall

Beim Einordnen übersieht eine 83-Jährige einen anderen Wagen. Es kommt zum Unfall.

Eine 83-Jährige verursachte laut Polizei am Dienstag einen Unfall auf der Rechtsabbiegespur an der Flotowstraße in Gersthofen. Denn als die Ampel auf Grün schaltete, bog die 83-Jährige aber nicht nach rechts ab, sondern fuhr geradeaus, um in die Dieselstraße zu gelangen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 38-Jährigen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. (kinp)