83-Jährige übersieht anderen Autofahrer in Neusäß

Eine 83-jährige Autofahrerin will von der Hauptstraße in Neusäß nach Täfertingen abbiegen. Dabei übersieht sie den Wagen eines 37-Jährigen.

Nicht aufgepasst hat eine 83-jährige Autofahrerin am Dienstag in Neusäß. Die Seniorin wollte gegen 9 Uhr von der Hauptstraße nach rechts in Richtung Täfertingen abbiegen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 37-jähriger aus der Lohwaldstraße kommend ebenfalls in Richtung Täfertingen. Die 83-Jährige übersah ihn, und trotz eines Ausweichmanövers ließ sich ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 1200 Euro. (thia)