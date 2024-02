86-Jährige wird in Gersthofen von Auto angefahren

Eine 86-Jährige wird am Mittwochabend in Gersthofen von einem Auto erfasst. Mit leichten Verletzungen kommt sie ins Krankenhaus.

Eine 86-Jährige ist am Mittwoch gegen 19.50 Uhr in Gersthofen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall als eine 68-Jährige mit ihrem Auto aus der Tiefgarage am Rathausplatz auf die Augsburger Straße fahren wollte.

Dort übersah sie offenbar die ältere Dame, die auf dem Gehweg unterwegs war. Die 86-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. (kinp)