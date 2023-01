90-Jährige fährt gegen zwei Verkehrsschilder und flüchtet

Eine 90-Jährige flüchtet nach einem Unfall in Gersthofen. Zuvor fährt sie mit ihrem Auto gegen zwei Verkehrsschilder, berichtet die Polizei.

Eine 90-Jährige ist nach einem Unfall in Gersthofen geflohen, berichtet die Polizei. Die Frau stieß bei der Ausfahrt eines Kreisverkehrs an der Augsburger Straße/Schubertstraße gegen zwei Verkehrsschilder und fuhr anschließend davon. Eine Zeugin merkte sich jedoch das Kennzeichen des Autos und verständigte die Polizei. Die geflüchtete 90-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Schaden am Wagen der Frau beträgt rund 2000 Euro, der an den Verkehrszeichen etwa 200 Euro, schätzt die Polizei. (jly)