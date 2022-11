A-Cappella in der Stadthalle: Große Stimmen in Gersthofen im Doppelpack

Plus Zwei stimmgewaltige A-Cappella-Formationen begeistern in der Gersthofer Stadthalle. Mit beiden wird es ein Wiederhören geben.

A cappella vom Feinsten und das gleich im Doppelpack bekamen die Besucherinnen und Besucher der Gersthofener Stadthalle am Sonntagabend auf dem Silbertablett serviert. Für die Fans von weltbekannten Pophits, starker Lichtshow und donnernden Vocals hatten die fünf großartigen Stimmen von "ONAIR" alles Nötige dabei.