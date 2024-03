A8: Sprinter ist fast doppelt so schwer wie erlaubt

Die Polizei hat auf der Autobahn A8 bei Gersthofen einen Sprinter gestoppt, der viel zu schwer beladen war.

Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war mit ein Sprinter auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er an der Ausfahrt Gersthofen kontrolliert wurde. Denn den Beamten war aufgefallen, dass das Fahrzeug überladen war. Sie veranlassten eine Wiegung bei der Autobahnpolizeistation Gersthofen.

Bis unters Dach voller Kosmetik-Artikel

Hierbei stellte sich heraus, dass der Sprinter ein Gewicht von gut 6500 Kilo auf die Waage brachte, wobei seine zulässige Gesamtmasse bei 3490 Kilo lag. Der Sprinter war bis unters Dach mit Kosmetikartikeln beladen, die zum Großteil vor der Weiterfahrt ab- und umgeladen werden mussten. Der Sprinter-Fahrer musste eine Sicherheitsleistung von rund 700 Euro zahlen. (AZ)