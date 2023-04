Gersthofen

07:00 Uhr

Ab Mai gibt's wieder Musik zum Gersthofer Wochenmarkt

Beliebt ist der Gersthofer Wochenmarkt, der jeden Samstag auf dem Rathaus stattfindet. Nun soll er in einer zweiten Saison mit Musik zusätzlich belebt werden.

Bei seiner ersten Runde im Jahr 2022 erwies sich der "Musikalische Wochenmarkt" in Gersthofen als Erfolg. In diesem Frühjahr geht es in eine zweite Saison.

Einkaufen mit musikalischer Begleitung: Am Samstag, 6. Mai, startet der Musikalische Wochenmarkt der Stadt Gersthofen in eine neue Saison. Musik und spezielle Aktionen gibt es dann jeden 1. und 3. Samstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz – und das bis in den Oktober hinein. Und das ist geboten. Neben Musikvereinen und lokalen Musikern hat Simone Jansen, zuständig für Wirtschaftsförderung und Innenstadtmanagement, einige Partner gewonnen, die den Musikalischen Wochenmarkt mit Aktionen begleiten. Aktuelle Informationen zum Programm und den Aktionen gibt es unter www.gersthofen.de/muma oder im PDF-Programmflyer, der unter anderem im Bürgerservicezentrum der Stadt Gersthofen ausliegt. Diese Gruppe treten auf dem Gersthofer Rathausplatz auf Das Programm bei guter Witterung: 6. Mai Musik-Duo 2Xsang und Hosenaktion, 20. Mai Gerry Fried Big-Band der Schwäbischen Musikanten, 3. Juni Pica-Pau , Aktion: Cold Brew Coffee auf dem Rathausplatz, 17. Juni Stadtkapelle Gersthofen, 1. Juli Gerry Fried Big-Band der Schwäbischen Musikanten, Aktion Bilderbuch-Lesung, 15. Juli Musikverein Batzenhofen, 5. August Mensch Mayr, Aktion kostenfreie Hörtests auf dem Rathausplatz. 19. August Pica-Pau, 2. September Jam Session – Offene Bühne für alle, 16. September Die Gersthofer Blasharmoniker, 7. Oktober Stadtkapelle Gersthofen, Aktion: der Bund der Selbstständigen, Ortsverband Gersthofen, stellt sich vor, und schließlich 21. Oktober Jugendorchester Gersthofen. (AZ)

