Abkochen überflüssig: Das Gersthofer Wasser ist wieder sauber

Einen Monat wurde intensiv beprobt. Ergebnis: Kein Chlor und kein Keim mehr. Fast drei Jahre nach dem ersten Befund ist das Trinkwasser in Gersthofen wieder sauber.

Nahezu überstanden scheint der bislang langwierigste Schaden an einer Wasserversorgung im Landkreis Augsburg. Fast drei Jahre, nachdem Keime im Trinkwasser festgestellt worden waren, kommt das Trinkwasser in Gersthofen wieder ohne Zusatz von Chlor sauber aus der Leitung.

Wie die Stadt Gersthofen am Montag mitteilte, läuft der Ausstieg aus der Trinkwasser-Chlorung in Gersthofen seit genau einem Monat. Die intensive Beprobung habe in diesem Zeitraum durchgängig einwandfreie Ergebnisse erbracht.

Trinkwasser in Gersthofen muss nicht mehr abgekocht werden

Auf das Abkochen des Leitungswassers in Gersthofen und den Ortsteilen könne somit weiterhin verzichtet werden. "Wir kommen jetzt aus einer Phase der intensiven Beprobung in die Phase der nachhaltigen Beprobung. Die Trinkwasserqualität ist einwandfrei und das gilt es jetzt natürlich weiterhin zu überprüfen", so Bernhard Schinzel, Leiter der Stadtwerke Gersthofen.

Das Gersthofer Wasser war seit Oktober 2019 gechlort worden. Ende Mai stieg die Stadt nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen aus der Chlorung aus, Mitte Juni wurde die daraufhin geltende Abkochempfehlung aufgehoben. Die Erneuerungsarbeiten am Gersthofer Wasserwerk dauern allerdings voraussichtlich noch bis Sommer an. Bis es wieder instand ist, kommt das Gersthofer Wasser aus Augsburg und Gablingen. (AZ)

