Abstimmung über das „Grüne Herz“ Gersthofens wird vertagt

Plus Bekommt das Gersthofer Zentrum ein „Grünes Herz“? Darüber sollte in der Julisitzung des Stadtrats entschieden werden. Nun ist etwas anderes Thema.

Ein „Grünes Herz“ sieht ein Städteplanungskonzept für das Gersthofer Zentrum vor, das im vorigen Jahr als Sieger bei einem Architekturwettbewerb hervorgegangen ist. Nach den Plänen sollen Rathausplatz und Potenzialfläche („Loch“) zu einem neuen Stadtpark verbunden werden. In einem weiteren Konzept soll das dahindümpelnde City-Center unterhalb des heutigen Stadtparks erweitert werden. Gegen diese Pläne auf der heutigen Grünfläche regte sich zuletzt Widerstand im Gersthofer Stadtrat. Am Mittwoch, 26. Juli, war zunächst geplant, über beides abzustimmen. Doch Bürgermeister Michael Wörle hat diese Entscheidung vertagt. Das City-Center bleibt aber weiter Thema der Julisitzung im Stadtrat.

„Nachdem eigentlich alle Informationen auf dem Tisch liegen, sollte die nächste Beauftragung des Büros Grabner Huber Lipp für die Weiterentwicklung des ,Grünen Herzens´ durch den Stadtrat erfolgen“, erklärt Wörle gegenüber unserer Redaktion. Hierbei geht es um die Neugestaltung der Potenzialfläche, die Schließung der Bahnhofstraße und die Verbindung mit dem neu gestalteten Rathausplatz. Ferner soll das City-Center gestärkt werden. „Hierzu ist die Erweiterung der Handelsflächen für REWE, Müller und Aldi bei gleichzeitiger Attraktivierung der Bestandsflächen notwendig.“ Hinzu kommt noch die Überbauung des Parkdecks mit einem möglichen Schwerpunkt Ärzte und Gesundheit.