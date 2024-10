Aiwanger fordert weniger Hürden beim Bau von Batteriespeichern

Ein neuer Batteriespeicher wird 2025 in Gersthofen stehen. Mehr als zwölf Megawatt können dort in Zukunft durchlaufen. Damit könnte man etwa 5000 Drei-Personen-Haushalte versorgen – also zum Beispiel ganz Stadtbergen. Zum offiziellen Spatenstich besuchte Staatsminister Hubert Aiwanger das Wasserkraftwerk der LEW in Gersthofen. Er zeichnete LEW Wasserkraft als „Unterstützer im Team Energiewende Bayern“ aus und lobte den Bau des Speichers. Doch auch Kritik an der Politik des Bundes schwang bei dem Termin mit.

