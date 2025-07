Aktion „Sichere Schwimmer“ fördert Schwimmfähigkeit an der Mozart-Grundschule in Gersthofen

Die heißen Sommertage locken derzeit wieder viele Menschen an Badeseen und in Freibäder – doch leider haben die letzten Tage in Bayern erneut tragisch gezeigt, wie gefährlich Wasser werden kann: Mehrere Ertrinkungsfälle bei bestem Wetter erinnern schmerzhaft daran, wie wichtig sichere Schwimmfähigkeit ist.

Schon 2024 verzeichnete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) nach vier stabilen Jahren wieder einen deutlichen Anstieg an Ertrinkungsunfällen – auch in Bayern sterben jährlich rund 80 Menschen durch Ertrinken. Die Entwicklung setzt sich offenbar auch 2025 fort. Ein wesentlicher Grund: Viele Kinder können nicht oder nur unsicher schwimmen. Eine Forsa-Umfrage zeigt: Nur etwas mehr als die Hälfte der Grundschulkinder gelten laut Elterneinschätzung als sichere Schwimmer – mit sinkender Tendenz. Besonders alarmierend: Der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschulkindern hat sich seit 2017 von 10 auf 20 Prozent verdoppelt.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, engagiert sich die DLRG Augsburg gemeinsam mit der AOK-Direktion Augsburg im Rahmen der landesweiten Aktion „Sichere Schwimmer“, die seit 2013 an ausgewählten bayerischen Grundschulen durchgeführt wird. Ziel des Projekts ist es, Kinder frühzeitig und nachhaltig zum sicheren Schwimmen zu befähigen.

An der Mozart-Grundschule in Gersthofen konnte dank des Projekts – in Zusammenarbeit mit der Goethe-Grundschule – ein besonders strukturierter Schwimmunterricht etabliert werden. Speziell geschulte Schwimmtrainer und Schwimmtrainerinnen der DLRG Augsburg unterstützen dabei die Lehrkräfte direkt im Unterricht. „Die individuelle Betreuung führt dazu, dass die Kinder das Schwimmen schneller, sicherer und mit mehr Selbstvertrauen lernen“, erklärt Doris Lippmann, Projektleiterin „DLRG und Schule“ in Augsburg.

In einer feierlichen Stunde erhielten die Kinder der beteiligten Klassen 3a, 3b und 3c, ihre Schwimmabzeichen sowie Schwimmbrillen, gestiftet von der AOK. „Wir fördern das Projekt, weil wir wissen: Wer frühzeitig schwimmen lernt, ist besser vor Ertrinkungsunfällen geschützt“, so Stefanie Mayrle von der AOK Augsburg. „Außerdem wird durch das Schwimmen die Beweglichkeit, Koordination und das Körpergefühl der Kinder verbessert – und das hilft auch, Volkskrankheiten wie Adipositas oder Diabetes vorzubeugen.“

