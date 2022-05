Aktionswoche: Was der Gersthofer Seniorenbeirat bei "Zuhause daheim" bietet

Hilfe und Lebenshilfe, aber auch Musik und Unterhaltung. Das bietet der Seniorenbeirat Gersthofen in der Aktionswoche "Zuhause daheim" an.

Ältere Menschen verlassen oft ihren Wohnort nicht mehr. Das muss aber nicht heißen, dass sie von Informations- oder auch Unterhaltungsangeboten abgeschnitten sein müssen. Auf diesen Umstand möchte die Aktionswoche "Zuhause daheim" aufmerksam machen. Der Seniorenbeirat Gersthofen hat dafür vom Montag bis Samstag, 9. bis 14. Mai, mehrere Veranstaltungen organisiert.

Der Auftakt ist am Montag, 9. Mai, um 17 Uhr im Mehrzwecksaal der Begegnungsstätte du & hier. Der Vortrag zum Thema "Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung" soll Fragen für den Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit aufgrund von Unfall, Krankheit oder Alter beantworten. Es gibt praktische Tipps, die Möglichkeit für Fragen und passende Vordrucke zum Kauf. Eine Woche später ist zu einem gesonderten Termin eine Beglaubigung der ausgefüllten Vordrucke möglich.

Bekannte Lieder im Gersthofer du & hier

Die zweite Veranstaltung ist ein Klassiker: Am Mittwoch, 11. Mai, um 14 Uhr stimmen Seniorenbeiratsvorsitzender Lukas Kiermeyr und Musikschul-Leiter Robbie Kraus bekannte und beliebte Lieder an und unterhalten mit Geschichten aus "Gerschthofen" und der Welt. Bei schönem Wetter gibt es vergnügliche Stunden im Innenhof der Begegnungsstätte du & hier mit Liedern, Geschichten zum Lachen und Schmunzeln und guter Geselligkeit. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.

Am Donnerstag, 12. Mai, um 15.00 Uhr, dreht sich dann in der Stadtbibliothek Gersthofen alles um die Freizeitgestaltung für Demenzerkrankte. Der Pflegealltag zu Hause ist oft zehrend. Dabei kann eine krankheitsgerechte Anregung und Stimulation des Erkrankten oft sowohl vorhandene Fähigkeiten stärken und für die ganze Familie neue Möglichkeiten eröffnen. In der Stadtbibliothek Gersthofen werden an diesem Nachmittag Medien vorgestellt, die zur aktiven Gestaltung der Freizeit von Demenzerkrankten geeignet sind.

Gersthofer Aktionswoche endet mit gemeinsamem Kochen

Zum Abschluss findet am Samstag, 14. Mai, ab 10 Uhr in der Begegnungsstätte du & hier ein gemeinsames Kochen und anschließendes Mittagessen statt. Außerdem gibt es Informationen und Tipps zum Essen auf Rädern.

Für die Veranstaltungen im du & hier ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldeformulare gibt es im Bürgerservicezentrum der Stadt Gersthofen. Alternativ reicht auch eine formlose E-Mail mit Namen, Anschrift und Telefonnummer sowie der gewünschten Veranstaltung an: soziales@gersthofen.de. (AZ)