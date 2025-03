Alarm nach starker Rauchentwicklung

Die Gersthofer Feuerwehr ist am Montag kurz nach 19 Uhr alarmiert worden. Grund war ein Kellerbrand in der Brucknerstraße. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Mit schwerem Atemschutz rückte ein Trupp in den Keller vor. Dort stellte sich heraus, dass ein Pellets-Aschebehälter rauchte.

Die Feuerwehr entlüftete den Keller und konnte nach kurzer Zeit ihren Einsatz beenden. Verletzt wurde niemand. (corh)

Die Gersthofer Feuerwehr rückte am Montag zu einem Kellerbrand aus. Foto: Feuerwehr Gersthofen