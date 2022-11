Gersthofen

vor 6 Min.

Alexander Herrmann: „Live-Kochshow braucht genaue Choreografie“

Alexander Herrmann kommt mit seiner Show "... und eine Prise Wahnsinn" in die Stadthalle Gersthofen.

Plus Alexander Herrmann ist Starkoch, betreibt Restaurants, ist Stammgast in Kochshows im Fernsehen. Wir sprechen mit ihm im Vorfeld seines Auftritts in Gersthofen.

Von Gerald Lindner

Sie stammen aus einer bekannten Hotelierfamilie aus Wirsberg nahe Kulmbach in Oberfranken. Hatten Sie überhaupt eine Chance, etwas anderes zu lernen als Koch?



Alexander Herrmann: In dieser Hinsicht kam von meiner Familie kein Druck, einen bestimmten Beruf zu erlernen. Ich wollte schon mal Tierarzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen