Alkoholisiert im Auto unterwegs: Führerschein ist weg

Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar eine Frau, die von der Polizei in Gersthofen angehalten wurde. Das hat nun teure Konsequenzen für sie.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs: Am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr, wurde in der Flotowstraße in Gersthofen eine Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte laut Polizei bei der 23-Jährigen aus Königsbrunn Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Überprüfung der Mitfahrer ergab, dass zwei der fünf Insassen nüchtern und fahrtauglich gewesen wären. Die Frau erwarten nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot. (lig)