Folkshilfe und Pam Pam Ida beenden lautstark Gersthofer Rasenkonzerte

Alpenländischer Crossover im Doppelpack war nach dem Umzug in die Stadthalle zu hören. Das Kulturamt zieht trotz Wetterkapriolen eine positive Festival-Bilanz.

Spritzige Rasenkonzerte oder stürmische Regengüsse? Mehrere hundert Besucher des Gersthofer Freiluftfestivals mussten am Sonntag stundenlang bangen, ob dieser letzte Musikabend nun doch noch ins Wasser fallen würde. Das Wiesenareal rund um das Veranstaltungsgelände tat dies im wahrsten Sinne des Wortes auch – nicht aber die vorgesehenen Konzerte selbst: Das Gersthofer Kulturamt hatte in den frühen Abendstunden kurzerhand entschieden, die beiden Abschlussauftritte von folkshilfe und Pam Pam Ida wetterbedingt in die Stadthalle zu verlegen.

Wie ein derart spontaner Großbühnenumzug rein technisch so schnell erfolgen konnte? Kulturamtsleiter Uwe Wagner zeigte sich selbst etwas überrascht: „Diese Verlegung war eine unglaubliche Aktion. Dass die Technik das alles so schnell schaffen konnte, ging auch nur deswegen, weil alle an einem Strang gezogen haben.“ Das Equipment der Musiker sowie vorhandene Gerätschaften der Stadthalle selbst seien einfach möglichst geschickt miteinander kombiniert worden. Beschwerden über den Spontanumzug gab es Wagner zufolge keine – auch wenn in der Konzerthalle nun keinerlei Bestuhlung mehr vorhanden war: Es bildeten sich schlichtweg zahlreiche gemütliche Sitzgrüppchen auf dem Boden, die nun erleichtert dem Auftritt von folkshilfe entgegenfiebern konnten.

Erfolgstrio steigert sich auf Gersthofer Bühne ungemein

Als das österreichische Erfolgstrio schließlich mit seinen drei Musikinstrumenten die Showbühne betrat, mochte sich so mancher „Erstlings-Besucher“ zunächst einmal fragen, wie dies alles nun zusammenpassen sollte – es handelte sich um E-Gitarre, Akkordeon und einen unscheinbaren Bass. Und auch der Anfang des Auftritts war noch relativ unspektakulär: einige einfache Läufe auf dem Schlaginstrument, ein paar Akkorde auf der Quetsch’n, eine relativ überschaubare Bühnenpräsenz der Interpreten. Doch schon nach wenigen Takten herrschte bereits eine frenetische Jubelstimmung im Raum, als zu flackernden Stroboskop-Blitzen knallharte Rockgitarrenriffs und wummernde Bassanschläge die Grundfesten der Konzerthalle zum Beben brachten.

30 Bilder Bildergalerie: Rasenkonzerte auf der Gersthofer Freilichtbühne Foto: Daniela Ziegler

Was folgte, war ein musikalisches Alpenpower-Feuerwerk im Mundart-Stil, welches man ganz unverbindlich mal als „Austrian Metal-Reggae“ mit heimatlichen Festzelt-Einflüssen bezeichnen könnte. Wilde Instrumenten-Duelle wechselten sich ab mit melancholischen Gesangspassagen, progressive Rockmomente mit etwas nachdenklicher stimmenden Texten: Beim Wohlfühlsong „Hau di her“, eine Hommage an die Zweisamkeit, wurden im Publikum sämtliche Arme nach oben gerissen – ebenso bei der Reggae-Romanze „Maria Dolores“, in welcher sich alles um die Liebe zu einer äußerst begabten Sängerin in einem Jugendchor dreht. Der kreischende Jubelapplaus der Gäste quittierte schließlich am anschaulichsten, wie die unkonventionelle Musikmixtur von folkshilfe auch hierzulande das Publikum zu begeistern vermag.

Zum Finale gab’s ein Gute-Laune-Festival in Gersthofen

Die Partystimmung ging nahtlos weiter, als die Formation Pam Pam Ida zusammen mit dem Silberfischorchester die große Showbühne betrat. Alleine schon die Vielzahl an mitgebrachten Instrumenten ließ erahnen, dass nun ein weiteres, ganz besonderes Konzertschmankerl folgen würde. Von Geigen und Gitarren bis hin zu Tuba, Schlagzeug und Pauke war hier praktisch alles vorhanden, was man auf einem Gute-Laune-Festival eben mal so braucht. Und auch bei dieser Combo herrschte das Motto vor: sämtliche eingefahrenen Stilrichtungen über den Haufen zu werfen und stattdessen fröhlichen Partysound, gesunden Bayern-Folk und ansteckende Schlagwerkbeats miteinander zu verschmelzen. Doch auch hier wurden ruhigere Momente nicht ausgespart. Der Text es legendären „Schultertanz“ mochte an den Dunkelbarden Ludwig Hirsch erinnern, andere Stücke an die düsteren Seiten der heimatlichen Alpenwelt – nur bevor die Formation mit vereinter Instrumentalgewalt wieder für feurige Feierrhythmen in der Stadthalle sorgte.

Pam Pam Ida verlieh der bayerischen Mundart-Musik mit einer Vielzahl an Klangkörpern ganz neue „Noten“. Wegen der Wetterkapriolen mussten die Musiker für das Finale der Rasenkonzerte in die Gersthofer Stadthalle ausweichen. Foto: Daniela Ziegler

Kulturamtsleiter Wagner konnte am Ende schließlich eine rundum positive Bilanz über das Gersthofer Musikfestival ziehen: „Zwar hätten es durchaus auch noch ein paar Besucher mehr sein können, aber es ist ein tolles Ergebnis, wenn man die Rahmenbedingungen wie das schwierige Wetterverhalten und all die Konkurrenzveranstaltungen an diesen Tagen bedenkt. Es sind rund 2500 Besucher zu den Gersthofer Showbühnen geströmt – die Leute sind teilweise bis von Mannheim oder Ulm angereist!“ Ob er zukünftig also mit den Rasenkonzerten weitermachen möchte? „Definitiv ja! Im nächsten Jahr auf jeden Fall!“